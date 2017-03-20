Скільки позовів українські банки подали проти своїх клієнтів

Не бажання клієнтів банку оплачувати свої кредитні зобов’язання часто закінчуються позовом банку до суду.

Лише за березень українські банки стали однією зі сторін у 39892 судових справах, повідомляє OpenDataBot. 18009 із них пов’язані з "Приватбанком".

У справах де фігурує "Приватбанк", в 95 відсотків випадків він є позивачем.

Основний предмет позову – стягнення заборгованості. Також банки судяться через звільнення майна з під арешту, примусового виселення, визнання банкрутом.

Найбільша кількість судових справ, пов’язаних з банками, відбуваються в Дніпропетровській, Київській та Одеській області.

Найбільше позовів від банків подається в Слов’янський міськрайонний суд Донецької області, Приморський районний суді міста Одеса, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

Читайте також: Чого чекати боржникам збанкрутілих банків та як вберегтися від колекторів