Скільки працездатних українців платить пенсійні внески

За існуючої пенсійної системи Україні не вистачить грошей для виплати пенсій. Причина в тому, що не всі українці сплачують внески у Пенсійний фонд.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

За його словами, з 26 мільйонів працездатних українців працює лише 16 мільйонів українців. З них внески платить 10,5 мільйонів людей.

"Решта – не платить. Серед них є ті, хто працює закордоном, легально чи нелегально, а також ті, хто нелегально працює в Україні", – розповів Андрій Рева.

Відтак, за його словами, при існуючій солідарній пенсійній системі, коли працездатне населення "оплачує" соцвиплати пенсіонерам, ті, хто не платить внески у Пенсійний фонд, не дає змогу підняти рівень пенсії.

"При існуючій системі їх це мало обходить", – резюмував міністр.

Відтак в Уряді планують провести пенсійну реформу, щоб в подальшому пенсії отримували ті, хто платив внески у Пенсійний фонд.

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