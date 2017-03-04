Скільки Путіна у Трампі: Der Spiegel вийшов із провокативною обкладинкою

На обкладинці нового номера німецького журналу Der Spiegel зобразили Володимира Путіна із зачіскою Дональда Трампа.

Фото нового випуску було опубліковано на офіційній сторінці видання у Twitter.

Відомо, що номер вийшов у продаж сьогодні, 4 березня.

Провокативну графіку видання підписало не менш провокативним реченням: "Подвійний правитель. Скільки Путіна у Трампі".

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У номері також опублікована велика стаття "Російське питання". Це матеріал про втручання Росії у вибори президента США.