Скільки років на власну квартиру має заощаджувати кримчанин: шокуючі цифри

Російські аналітики підрахували, скільки років треба заощаджувати пересічному росіянину, щоб купити квартиру.

Рейтинг нейнедопуступнішого житла очолив Севастополь. Місто обігнало навіть Москву, яка відома своїми захмарними цінами на нерухомість.

Середня ціна квартири в столиці Росії становить 6,5 мільйонів рублів (3 мільйони гривень). У Севастополі ціни розпочинаються від 2,5 мільйонів рублів (1,2 мільйони гривень).

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Хоч в Севастополі житло дешевше на 50%, однак доходи громадян втричі менші, ніж у Москві.

Жителям Севастополя треба заощаджувати 108 років, аби купити однокімнатну квартиру. В цілому по Криму показник менший – 65 років.

А от москвич із середньою зарплатнею назбирає на житло за 39 років. Це основна причина, чому москвичі охочіше беруть іпотеку.

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