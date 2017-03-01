Скільки Росія інвестувала в українську економіку минулого року: вражаюча статистика

У 2016 році в економіку України іноземні інвестори вклали 4,406 мільярда доларів прямих інвестицій.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Майже 70% загального обсягу надходжень припадає на Росію – країна інвестувала в українську економіку 1,667 мільярда доларів. Друге місце посідає Кіпр – 0,428 мільярда доларів, третє Великобританія – 0,404 мільярда доларів, четверте Нідерланди – 0,255 мільярда доларів, п’яте Австрія – 0,25 мільярда доларів.

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Всього за 2016 рік прямі інвестиції в Україну здійснили інвестори 77 країн світу, в тому числі з країн ЄС надійшло 1,972 мільярда доларів, або майже 45% загального обсягу вкладень.