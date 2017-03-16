Скільки росіян не визнають анексію Криму: результати опитування

З тим, що Крим – це Україна, згодні лише 2% росіян. Цього року більше росіян вірять, що анексія – пішла лише на користь, порівняно із минулорічним опитування.

В минулому році в користь незаконної окупації вірило 60% росіян. Проте вже цього року цей відсоток зріс, пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Лише 2% росіян відмовляються визнавати анексію півострова. В той час, як 97% – називають Крим російським.

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З опитаних росіян, 89% переконані, що окупація Криму пішла на користь і самим жителям півострова. А ще 3% росіян вважають, що фінансувати Крим взагалі не потрібно.