Скільки російського вугілля Україна купила лише за два місяці: об'єми вражають

Лише з початку 2017 року за січень – лютий Україна купила російського кам'яного вугілля і антрациту на більш, ніж 200 мільйонів доларів.

Україна імпортувала 2,464 мільйон тонн вугілля кам'яного та антрациту на загальну суму 357, 591 мільйона доларів. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Так, частка в імпорті російського вугілля становить – 69,1%. Україна купила в Росії вугілля на 247, 237 мільйона доларів. Друге місце посідає США. Американського вугілля купили на 65, 399 мільйона доларів. Третє місце – Казахстан. Україна імпортувала з цієї країни вугілля на 20, 449 мільйона доларів.

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При тому, що Україна в цей же період експортувала і власне вугілля. За січень-лютий українське вугілля продали Росії (на 6,079 мільйона доларів), Словаччини (на 3, 84 мільйона доларів) та Туреччини (на 2, 566 мільйона доларів).

У порівнянні із січнем – лютим 2016 року імпорту вугілля в грошовому еквіваленті виріс у 2,1 рази.