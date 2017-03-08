Скільки російської зброї є в Україні: шокуючі цифри

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в Україні перебуває понад 100 танків, 800 БТРів, 1000 артилерійських систем, 200 систем залпового вогню. Уся ця зброя, а ще понад 4000 солдатів регулярних російських військ, зараз перебувають на території окупованого Криму та на Донбасі.

В Україні перебуває шокуюча кількість російської зброї. Про це під час слухань у Конгресі США заявив голова МЗС України Павло Клімкін.

Міністр закликав американських парламентарів продовжити тиск на Кремль та надати Україні оборонну зброю.

Єдиним можливим шляхом взаємодії з Росією є взаємодія з позиції сили та міжнародної солідарності. Ніяких угод з Росією не повинно бути укладено, поки вона не виконає своїх зобов'язань. Я прошу цей підкомітет про рішучу підтримку у кількох напрямках. Оборонна зброя, яку надасть США, а також подальша військова та технічна підтримка, пошле правильний сигнал Кремлю,

– зазначив Павло Клімкін.

Читайте також: Клімкін спрогнозував, скільки ще триватиме війна України та Росії

Нагадаємо, що Павло Клімкін наразі перебуває в Америці, де має взяти участь у ряді дипломатичних зустрічей.