Скільки ще затримається похолодання в Україні: невтішні прогнози

Низька температура повітря, дощі зі снігом та сильний вітер – такою буде погода завтра, 17 березня. Суттєвого потеплішання варто очікувати лише з початку наступного тижня.

Про це на своїй сторінці в Facebook сповістила синоптик Наталія Діденко.

В ніч на 17 березня температура місцями опуститься ло чотирьох градусів морозу. Проте вдень буде трохи тепіле – до +8 градусів, а в Криму – до +10.

Також завтра, 17 березня, можливі дощі та мокрий сніг.

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Синоптик зазначає, що погода у вихідні 18-19 березня особливо не зміниться. Хоча в неділю варто очікувати погіршення погоди – мокрий сніг та сильний вітер.

Теплішати почне лише з понеділка, 20 березня.