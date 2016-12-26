Скільки озброєння та живої сили бойовики перекинули на Світлодарську дугу

Попри домовленості про припинення вогню з 24 грудня, противник продовжує обстріл позицій українських бійців, та підтягує на Світлодарську дугу живу силу і озброєння.

Як повідомив народний депутат Дмитро Тимчук, група "Інформаційний спротив" отримала дані про те, що терористи перекидають до Світлодарської дуги на Молочний та Калинівку проросійських бойовиків для посилення своїх передових позицій, а також важке озброєння – чотири БМП-2 та два МТ-ЛБ

Всього висунулося вперед 65-70 бойовиків, розбитих на групи по 10-15 чоловік. З собою мають великокаліберні кулемети і кілька станкових гранатометів,

– розповів Дмитро Тимчук.

Окрім того, бойовики посилюють свої позиції і в районі Горлівки. Туди було перекинуто 4 вантажівки з живою силою, 3 одиниці 120-мм мінометів і до 10 ББМ (БМП і МТ-ЛБ).

Читайте також: Розвідка оприлюднила кількість втрат серед терористів Донбасу за тиждень