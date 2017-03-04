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Скільки Турчинов заробив у лютому: оприлюднили суму

15:48, сьогодні 2383 Читать новость на русском
Олександр Турчинов
Олександр Турчинов / Обозреватель

У лютому секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов отримав зарплату у понад 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання Ukranews.

Посадовий оклад секретаря РБНО та надбавка за інтенсивність праці склали 18 тисяч гривень. Ще 9 тисяч – надбавка за вислугу років.

Окрім того, Олександру Турчинову нарахували ще дві надбавки по 3,6 тисяч гривень – за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць.

Загалом, секретар Ради національної безпеки і оборони за лютий отримав 52 200 гривень заробітної плати.

До слова, перший заступник Турчинова Михайло Коваль за цей же місяць отримав 47 525 гривень. Зарплата ще одного першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського склала 26 204 гривні. А заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко отримав за лютий 43 500 гривень.

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Теги: Україна Політика РНБО Олександр Турчинов гроші Доходи політиків
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