Скільки туристів відпочило в анексованому Криму у 2017 році

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В порівнянні з попереднім роком, кількість туристів, які відвідали окупований Крим, скоротилася. Хоча на травневі свята ї було більше, аніж торік.
Про це з посиланням на так зване міністерство курортів та туризму Криму повідомляє ТАСС.
За даними окупаційної влади, в 2017 році станом на травень місяць, прибуло 807,6 тисяч туристів, що на 0,3% менше, аніж за аналогічний період минулого року.
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При цьому лише на самі травневі свята анексований півострів відвідало 162 тисячі туристів, що нібито на 30 тисяч більше, аніж торік.
Хоча експерти ставлять під сумніви дані підконтрольних Кремлю так званих кримських чиновників. В інтерв’ю "Радіо Крим.Реалії" колишній начальник управління міністерства курортів і туризму АР Крим Ігор Кобеля заявив, що за останні два роки кількість туристів склала 1,5 та 1,6 мільйона осіб відповідно. А не заявлених 5,5 мільйона людей лише за 2016 рік.