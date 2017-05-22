Скільки Україна платить Росії за ядерне паливо: вражаючі суми

Для діяльності атомних електростанцій Україна змушена закуповувати ядерне паливо. Значна його частина купується у країни-агресора – Росії.

Лише за перший квартал 2017 року Україна купила ядерного палива у Росії на суму 63,83 мільйона доларів. В той же час у шведської компанії Westinghouse було закуплено на 57,62 мільйона доларів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державну службу статистики.

Таким чином, частка закупівель Україною ядерного палива в січні 2017 року в "ТВЕЛ" (РФ) в грошовому еквіваленті склала 52,55%.

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До слова, в 2016 році Україна закупила ядерного палива на 548,809 мільйонів доларів, в тому числі російського виробництва – на 386,782 мільйонів доларів, шведського – на 162,027 мільйонів доларів.

У 2015 році – на 643, 57 мільйонів доларів. Російського виробництва на 610,882 мільйонів доларів, шведського – на 32,687 мільйонів доларів.

У 2014 році – на 628,176 мільйонів доларів. У Росії – на 588,831 мільйонів доларів, у Швеції – на 39,345 мільйонів доларів.

Україна в 2013 році закупила ядерного палива російського виробництва на 600,596 мільйонів доларів.

У 2012 році Україна придбала ядерного палива на 600,334 мільйонів доларів, в тому числі у Росії на 555,355 мільйонів доларів, у Швеції – на 44,979 мільйонів доларів.

Оператором всіх чотирьох діючих АЕС України є держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", яке закуповує ядерне паливо за контрактами з компаніями "ТВЕЛ" (РФ) і Westinghouse Electric Sweden (Швеція).