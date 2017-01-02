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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Скільки Україна спожила газу за 2016 рік: підрахунки вражають

17:52, сьогодні 7476
Газ
Газ / Фото з відкритих джерел

За минулий рік Україна закупила газу майже на 33 % менше, ніж у 2015 роком.

Про це свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".

Натомість агентство "Інтерфакс-Україна" наводить дані, де в грудні 2016 року імпорт становив 1,659 мільярдів кубометрів газу, що в 3,7 рази більше, ніж в грудні 2015 року 444 мільйонів кубометрів.

З боку Словаччини в минулому місяці було імпортовано 1,302 мільярдів кубометрів, Угорщини – 227 мільйонів кубометрів, Польщі – 129,7 мільярдів кубометрів.

Як повідомлялося, Україна не імпортує природний газ за контрактом з "Газпромом" протягом 13 місяців, закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.

До слова, нещодавно Україна та Польща підписали угоду про взаємодію своїх газотранспортних систем, аби налагодити транспортування газу через "норвезький коридор" в напрямку Східної Європи.

Теги: Україна Новини Росії Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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