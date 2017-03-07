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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Скільки українських дітей зареєстровано в "групах смерті": жахаючі цифри

17:28, сьогодні 549 Читать новость на русском
"Синій кит" / bug.org.ua

Правоохоронці виявили 35 тисяч українських дітей у "групах смерті" та понад 400 спільнот, які спонукають підлітків до суїцидів. Кіберполіція постійно їх відстежує і блокує.

Такі дані оприлюднила Нацполіція.

Адміністратори "груп смерті" щодня надсилають учасникам різні завдання квесту, серед яких, до прикладу, видряпати на руці зображення "кита". Останній етап гри – самогубство. Перед смертю діти повинні зробити фото чи відео і викласти у себе на сторінці в соціальних мережах.

Читайте також: Поліцейські врятували підлітка від "синього кита"

Про те, як діють "групи смерті" читайте в журналістському розслідуванні 24 Каналу.

Теги: Україна Поліція Самогубство Кримінал
Джерело: 24 Канал
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