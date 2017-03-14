Скільки українці купили смартфонів за минулий рік: вражаюча цифра

За 2016 рік продажі смартфонів в Україні зросли майже на третину. Іншими словами було придбано понад чотирьох мільйонів цих гаджетів.

Експерти агентства LEAD9 кажуть, вже 51% людей у віці від 18 до 55 років використовують смартфони, пише Tehnot.

А за останні 5 років продажу цих гаджетів в Україні зростають на 30% щорічно.

За інформацією фахівців, в Україні на сьогодні близько 40 мільйонів користувачів мобільного зв'язку, тобто аудиторія така ж велика, як телебачення, а також в три рази більше, ніж у радіо та преси.

Агентство LEAD9 вважає, що смартфони займуть більшу частину обсягу мобільних пристроїв вже в 2017 році.

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