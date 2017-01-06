Скільки українців хворі на грип: цифра вражає

В Україні кількість хворих на грип досягла близько трьох мільйонів людей.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов, передає "Громадське".
За його словами, більшість хворих на грип – діти до 17 років.
Лінчевський також зазначив, що найбільше хворих – в Київській області. Вони складають 13% від загальної кількості хворих.
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Нагадаємо, протягом тижня від захворювань на грип та ГРВІ в Україні померло 6 людей.
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