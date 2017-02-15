Скільки українців і чому відчували стрес протягом останніх 2 років

Соціологи показали динаміку стресу у житті українців за останні два роки.

58% українців переживали стресову ситуацію протягом 2016 року, як ствердили результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За даними КМІС, у порівнянні з 2015 роком їх кількість зменшилась на 5 процентних пунктів (64%). У той же час, у порівнянні з 2015 роком, дещо збільшилася кількість тих, хто втратив віру в людей і тих, хто опинився без засобів до існування. Разом з тим, зменшилася кількість тих, хто втратив роботу.

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Кількість тих, хто не пережив жодної стресової ситуації збільшилася на 3 відсоткових пункти (було 34% в 2015, стало 37% - 2016).

Опитування проводилося з 3 по 12 грудня 2016 року. Було опитано 2040 осіб методом особистого інтерв'ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму.