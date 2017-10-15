Скільки українців лікуються безкоштовно: вражаюча цифра

Готовність українців до впровадження медичної реформи підтверджують дані соціологічних досліджень.

Про це у Facebook написала міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що за результатами компанії SOCIS, кардинальні зміни в системі охорони здоров'я підтримують 89% жителів міст і 90% мешканців сільської місцевості.

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Ці цифри свідчать, що зміни медичної системи українці підтримують майже одностайно. Люди втомилися від непевності в якості лікування, вічного дефіциту грошей та ліків. Країна потребує змін. При "безкоштовній" медицині у медзакладах не платять лише 7% пацієнтів,

– зазначила вона.

Також Супрун висловила сподівання, що наступного тижня Верховна Рада прийме правильне рішення та ухвалить законопроекти медичної реформи 6327 і 6604.