Скільки українців перебувають у полоні бойовиків: дані СБУ
18:31, сьогодні 433 Читать новость на русском
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За інформацією Служби безпеки України, на сьогодні у заручниках так званих "ДНР/ЛНР" перебувають 152 українських громадянина.
Окрім того, ще 404 українці вважаються зниклими безвісти. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак під час зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
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До того ж, є десятки українців, які незаконно утримуються на території Росії.
До слова, українська сторона на переговорах у Мінську готова була звільнити 313 злочинців заради повернення з полону терористів 88 українців.
Джерело: 24 Канал
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