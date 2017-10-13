Скільки українців перебувають у полоні бойовиків: дані СБУ

За інформацією Служби безпеки України, на сьогодні у заручниках так званих "ДНР/ЛНР" перебувають 152 українських громадянина.

Окрім того, ще 404 українці вважаються зниклими безвісти. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак під час зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

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До того ж, є десятки українців, які незаконно утримуються на території Росії.

До слова, українська сторона на переговорах у Мінську готова була звільнити 313 злочинців заради повернення з полону терористів 88 українців.