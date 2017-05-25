Скільки українців схвалюють політику уряду та президента: вражаючі дані
10:29, сьогодні 1710 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Зрозуміло, що великою популярністю серед населення Петро Порошенко не користується. Але до честі гаранта є й інші інститути і структури у країні, яким люди довіряють ще менше.
Лише кожен 20-ий українець повністю схвалює політику президента Петра Порошенка, що становить 4,4 %
Таким показником гарант Конституції може пишатись, бо, наприклад, російським ЗМІ довіряє лише 3,4 % українців.
Що цікаво, рупорам Кремля українці висловлюють більше довіри, ніж "цирку під куполом".
Лише 1 з 50 українців схвалює діяння парламенту.
Найбільшою довірою серед населення користуються волонтерські організації, церква і Збройні сили України.
Читайте також: В яку суму нардепам влетіли прогули засідання Верховної Ради
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Стало відомо, хто носить квіти до посольства Росії в Києві27 грудня 2016 , 09:22 217
Коломойський погодився передати "ПриватБанк" державі, – ЗМІ16 грудня 2016 , 15:43 55
Лише одна держава Європи випередила Україну по бідності24 січня , 08:05 48
Кому з президентів українці довіряли найменше: цифра дня25 лютого , 07:25
Скільки українців готові воювати за Батьківщину у війні з Росією21 грудня 2016 , 06:47 2