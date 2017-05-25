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Скільки українців схвалюють політику уряду та президента: вражаючі дані

10:29, сьогодні 1710 Читать новость на русском

Зрозуміло, що великою популярністю серед населення Петро Порошенко не користується. Але до честі гаранта є й інші інститути і структури у країні, яким люди довіряють ще менше.

Лише кожен 20-ий українець повністю схвалює політику президента Петра Порошенка, що становить 4,4 %

Таким показником гарант Конституції може пишатись, бо, наприклад, російським ЗМІ довіряє лише 3,4 % українців.

Що цікаво, рупорам Кремля українці висловлюють більше довіри, ніж "цирку під куполом".

Лише 1 з 50 українців схвалює діяння парламенту.

Найбільшою довірою серед населення користуються волонтерські організації, церква і Збройні сили України.

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Теги: Новини Росії Петро Порошенко Політика Верховна Рада ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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