Скільки українців схвалюють політику уряду та президента: вражаючі дані

Зрозуміло, що великою популярністю серед населення Петро Порошенко не користується. Але до честі гаранта є й інші інститути і структури у країні, яким люди довіряють ще менше.

Лише кожен 20-ий українець повністю схвалює політику президента Петра Порошенка, що становить 4,4 % Таким показником гарант Конституції може пишатись, бо, наприклад, російським ЗМІ довіряє лише 3,4 % українців. Що цікаво, рупорам Кремля українці висловлюють більше довіри, ніж "цирку під куполом". Лише 1 з 50 українців схвалює діяння парламенту. Найбільшою довірою серед населення користуються волонтерські організації, церква і Збройні сили України. Читайте також: В яку суму нардепам влетіли прогули засідання Верховної Ради

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