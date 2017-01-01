Скільки українців святкували Новий рік під головною ялинкою країни: вражаюча цифра

Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали Новий 2017 рік у серці столиці – на Софійській площі, де відбувся грандіозний концерт за участю популярних українських виконавців.

Про це повідомили організатори новорічного дійства.

Також, долучитися до святкування Нового 2017 року 1 та 2 січня зможуть усі охочі. Так, у неділю – 1 січня та понеділок – 2 січня, на головній локації святкових заходів – Софійській площі з 17:00 до 21:00 відбудеться збірний концерт виконавців і хореографічних колективів за участю Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України.

Загалом цьогоріч місто підготувало 21 новорічну акцію. Святкування охоплять не лише центр, а й лівий берег і більш віддалені райони міста.

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Нагадаємо, у зв'язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів у розклад руху наземного громадського транспорту та столичного метрополітену внесли зміни.