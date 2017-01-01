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Скільки українців святкували Новий рік під головною ялинкою країни: вражаюча цифра

18:06, сьогодні 2108 Читать новость на русском
Ялинка на Софійській площі
Ялинка на Софійській площі / Українські Новини

Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали Новий 2017 рік у серці столиці – на Софійській площі, де відбувся грандіозний концерт за участю популярних українських виконавців.

Про це повідомили організатори новорічного дійства.

Також, долучитися до святкування Нового 2017 року 1 та 2 січня зможуть усі охочі. Так, у неділю – 1 січня та понеділок – 2 січня, на головній локації святкових заходів – Софійській площі з 17:00 до 21:00 відбудеться збірний концерт виконавців і хореографічних колективів за участю Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України.

Загалом цьогоріч місто підготувало 21 новорічну акцію. Святкування охоплять не лише центр, а й лівий берег і більш віддалені райони міста.

Читайте також: Святковий марафон в Києві: сотні Санта Клаусів пробігли центром міста

Нагадаємо, у зв'язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів у розклад руху наземного громадського транспорту та столичного метрополітену внесли зміни.

Теги: Київ Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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