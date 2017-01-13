Скільки українців вже скористалися "Інтерсіті" до Перемишля: цікава статистика

З початку запровадження руху поїзда "Київ-Львів-Перемишль" прикордонники оформили близько 8,8 тисяч пасажирів.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

З початку запровадження руху поїзда під час здійснення контролю прикордонниками було оформлено близько 8,8 тисяч пасажирів, з них — майже 7,4 тисяч громадяни України та майже 1,4 тисяча іноземців.

Читайте також: "Інтерсіті" долає кордони: без страху і стресу з України до Перемишля

В середньому за зміну в обидва напрямки прикордонники оформляють понад 400 пасажирів.

А от в період святкових та вихідних днів кількість пасажирів складала в середньому до 560 осіб.

Нагадаємо, 23 грудня з Києва через Львів до польського міста Перемишль відправився перший поїзд "Інтерсіті+". Він долає свій маршрут за 7 годин.