Скільки в Україні "сплячих" ФОПів: Розенко озвучив захмарну цифру

У Міністерстві соціальної політики підрахували, скільки на сьогодні в Україні налічується так званих "сплячих" ФОПів.

Про це після засідання Кабміну у середу журналістам повідомив віце-прем’єр Павло Розенко.

За інформацією Міністерства соціальної політики, вчора міністр про це говорив, за їх оцінкою в цілому таких "сплячих" ФОП близько 800 тисяч,

– уточнив урядовець.

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За словами віце-прем'єра, закриття ФОПів буде продовжуватися, можливо, ще два місяці.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 усі фізичні особи-підтриємці повинні сплачувати податкові внески, навіть якщо нічого не заробляють.