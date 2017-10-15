Скільки відпочивають молоді мами та татусі у вихідні: несподівані результати дослідження

Навіть подружні пари, які прагнуть розділяти сімейні обов'язки в рівній мірі, – можуть відпочивати різну кількість часу, навіть у вихідні.

Науковці з Державного університету штату Огайо провели дослідження на 52-х гетеросексуальних парах, де працювали обоє батьків. Всі учасники детально нотували у щоденники, що вони робили протягом дня (як робочого, так і вихідного), і скільки часу вони витрачали на певну діяльність.

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Виявилося, що через три місяці після народження немовлят чоловіки у вихідні витрачали близько 101 хвилин на відпочинок, а їхні дружини мали лише 46-49 хвилин на відпочинок.

Дослідники зазначають, що вони здивовані тим, що навіть у родинах представників середнього та заможного класів поділ домашньої праці та догляду за дітьми здійснюється так непропорційно.

Науковці уточнюють, що чоловіки не обов'язково байдикують навмисно. Вони радять татусям бути уважнішими, та докладати більше зусиль, щоб розділити роботу мам і їх партнери не були надто зайняті для відпочинку.

Крім того, часто жінки самі можуть сприяти нерівномірному розподілу праці, вирішивши не дозволяти своїм чоловікам самостійно виконувати певні обов'язки.