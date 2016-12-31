Скільки ялинкових прикрас експортувала Україна: цікава інфографіка

У 2016 році Україна експортувала ялинкових прикрас на 4,5 мільйони доларів.

Про це у Facebook написала торговий представник України Наталія Микольська.

Вона зазначила, що українські іграшки є на ринках 25 країн світу і їх експорт зростає. За її словами, за 10 місяців 2016-го ми експортували іграшок на 4,5 мільйони доларів.

Основний ринок збуту – це країни ЄС. На ринок зазначених країн протягом 10 місяців 2016 року експортовано 62,3% загального обсягу таких прикрас. При цьому, загальні обсяги поставок до країн ЄС збільшились на 31,7% (з 2,1 млн дол. за 10 місяців 2015 р. до 2,8 млн дол.),

– пояснила Микольська.

За її словами, серед 5 найбільших ринків споживання – три країни ЄС (Нідерланди, Німеччина та Польща).

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