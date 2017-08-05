Скільки жінок вважають себе красивими: цифри дивують

У 2017 році лише 60% у всьому світі вважають себе красивими. При цьому у 2015 цей показник був ще нижчий – лише 51% представниць прекрасної статі.

Такими є результати дослідження, які щороку проводить компанія Philips, пише видання elle.ua.

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Як свідчить статистика, жінки стали менше стереотипно мислити про зовнішність. При цьому 63% жінок погодилися, що вони відчувають тиск з боку соціуму щодо власної краси.

При цьому, взаємозв'язок краси і здоров'я якісно зростає. 82% жінок у всьому світі погодилися з тим, що вони відчувають себе гарними в тому випадку, коли відчувають себе здоровими.

Головними критеріями краси в ході опитувань були визнані:

позитивне мислення (89%)

емоційний баланс (85%)

хороша фізична форма (81%).