Скільки знесли пам’ятників Леніну в Україні: вражаюча цифра

За майже два роки дії законів про декомунізацію знесли 1320 пам'ятників.

Такі цифри наводить Український інститут національної пам'яті.

За їхніми даними, також перейменовано більше 50-ти тисяч площ, вулиць та міст. І 34 з них назвали на честь Степана Бандери, більшість у Чернівецькій області.

Також з'явились 4 пам'ятники Бандері на Заході України. Встановили їх виключно за гроші громадськості та місцевих бюджетів.

Нагадаємо, раніше директор інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович говорив про небезпеку підміни культу Леніна на культ Степана Бандери.