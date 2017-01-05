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Скількох бойовиків готова віддати Україна заради звільнення полонених

19:29, сьогодні 503 Читать новость на русском
Юрій Тандіт
Юрій Тандіт

В Україні опрацьовуються різноманітні варіанти по звільненню заручників, які перебувають у полоні бойовиків в так званих "ДНР" та "ЛНР".

За словами радника голови СБУ Юрія Тандіта, Україна готова на безпрецедентний обмін – 228 бойовиків на 48 українських бранців. Про це він заявив ЛІГА.net.

Ми готові йти навіть на такий безпрецедентний компроміс. Чим він обумовлений? Обумовлений тим, що ми живемо в правовій державі. Якщо ми говоримо про всіх, то ми говоримо, що зараз можемо віддати 228, яких можемо законно передати через певну процедуру. Нам кажуть, що готові віддати 48,
– розповів Юрій Тандіт.

Читайте також: Бойовики заявили про зміни в формулі обміну полоненими

Радник глави СБУ підкреслив, що в даний час проводяться консультації і зустрічі з метою подальшого визначення кількості українських заручників і місць, де вони можуть перебувати в ОРДЛО.

Він не став уточнювати, хто є в поданих списках.

"Я не можу коментувати списки, посилаючись на закон про персональні дані. Але, повірте, в цьому списку є дуже багато відомих заручники, про яких говорять вже давно. Там є і військові, які зі зброєю в руках захищали цілісність України", - сказав Тандіт.

За його словами, офіційно українськими заручниками вважаються 110 осіб. Проте українська сторона знає про місце перебування лише 58 осіб в ОРДЛО.

Читайте також: Про повернення полонених треба говорити з Москвою, а не з Ігорьком чи Сашою, – Геращенко

Нагадаємо, нещодавно Україна передала 15 засуджених осіб за сепаратизм в "ЛНР" та "ДНР". Вони проходили по "важких статтях" Кримінального кодексу України..

Теги: Україна Війна на Донбасі СБУ Обмін полоненими АТО
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