Скількох іноземців у травні не впустили до України з Криму: дані Держприкордонслужби

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На пункті пропуску "Чонгар", що у Херсонській області межує з анексованим Кримом, не впустили понад 100 іноземців.
Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби україни.
За даними відомства, у травні 2017 року в'їзд на територію України заборонили 83 громадянам Узбекистану, 5 вихідцям з Таджикистану, 5 – Азербайджану, 3 – Вірменії, 2 – Киргизстану, 2 – Казахстану, 2 – Росії.
"Під час прикордонного контролю військовослужбовці встановили, що іноземці на територію окупованого Криму потрапили через пункт пропуску, функціонування якого тимчасово зупинено, та у них були відсутні спецдозволи на перетин адмінмежі", – йдеться у повідомленні.
Усім іноземцям заборонили перетинати український кордон упродовж 3 років.
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