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Склад журі WEGAME Awards поповнився новими учасниками

15:37, сьогодні 9
Ганна Федорова на WEGAME Awards
Ганна Федорова на WEGAME Awards

8-9 квітня під час фестивалю WEGAME 3.0 відбудеться церемонія нагородження найкращих незалежних і професійних творців ігрового контенту WEGAME Awards.

Для оцінки проектів сформовано експертний суддівський склад, члени якого не тільки визначать переможців в головних і додаткових номінаціях, але й допоможуть учасникам отримати професійний feedback. Загалом у складі журі 12 суддів, дізнайтеся більше про 4 з них нижче.

Ганна Федорова

В індустрії ігор з 1999 року, за цей час обіймала керівні посади у відділах PR і маркетингу наступних компаній:

  • "Новий Диск" (російськомовний локалізатор);
  • CD Projekt (розробники "Відьмака");
  • Nival Network (творці MOBA Prime World).

Брала участь у запуску та розвитку пошукової системи "Яндекс" у Білорусі та Туреччині. Засновник міжнародного проекту BizDev in GameDev. Зараз Ганна Федорова представляє інтереси компанії RJ Games (видавець і розробник ігор для мобільних платформ) у цілому світі.

Ірина Чабан

Засновник студії ігрового звуку Universe Music. Керує командою талановитих композиторів і саунд-дизайнерів. В ігровій індустрії з 2011 року. За цей час студія озвучила близько 80 різних ігор для студій:

  • Alawar Ent.;
  • Nordcurrent;
  • RocketJump Games;
  • Absolutist;
  • Daily Magic Production и др.

Максим Котелевський

Засновник WEGAME Awards і незалежний розробник. Керував MMORPG-проектами компанії GameNet. Згодом брав участь у розробці гри We Are the Dwarves (студія Whale Rock Games), що вийшла в лютому 2016-го. Зараз працює над власним проектом, озвучує відеоігри та організовує конкурс Awards WEGAME.

Олексій Уславцев

Керує продакшн-студією компанії Gameloft – одного з найбільших представників світового ринку мобільних ігор. Інді-розробник і продюсер, геймдев-ентузіаст. Любить експериментувати з системою Blueprint і движком Unreal Engine 4 в цілому.

Реєстрацію на WEGAME Awards закриють 28 березня, не втрать свого шансу подати заявку!

З першою трійкою членів журі знайомтеся тут, а повний перелік суддів і учасників церемонії нагородження доступний за посиланням. Купуйте квитки на WEGAME 3.0, скориставшись спеціальним розділом офіційного сайту.

Теги: Київ
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