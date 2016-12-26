Складається враження, що за Савченко хтось стоїть, – політолог

Крім роздратування, нинішні дії нардепа Надії Савченко не викликають в Україні ніяких інших емоцій.

Про це пише у своїй статті на НВ політолог Сергій Таран.

За його словами, не прото так заради Савченко організовуються переговори і обміни полоненими.

"Потрібно розуміти, заради чого це організовується російською стороною, і чому була обрана саме Савченко. Не можна йти на поводу у згубних політичних технологій. З Савченко намагаються зробити в Україні політика. Правда, російські експерти, які працюють над цим, мабуть, не до кінця розуміють особливості української політики. Крім роздратування, нинішня діяльність Савченко не викликає в Україні ніяких інших емоцій. Більш того, складається враження, що за нею хтось стоїть – якщо вже заради неї організовуються і переговори, і обміни полоненими", – зазначає Таран.

На його думку, спроби зробити з Савченко героя обернулися тим, що своїми діями "вона підтвердила що з'явилися підозри у співпраці з російськими спецслужбами".

Вся ця історія шита білими нитками, тому дуже скоро вичерпає себе. Було б набагато складніше, якщо б російські політтехнологи краще знали українську громаду і придумали що-небудь більш оригінальне,

– пише Таран.

Нагадаємо, ватажки бойовиків заявили про готовність передати народному депутату Надії Савченко двох полонених українських жінок, що зникли в зоні проведення АТО.