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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Скоро відсвяткуєте і мою смерть, – терорист Гіркін

14:49, сьогодні 8468 Читать новость на русском
Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков)
Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) / Дзеркало тижня

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що ліквідацією ватажків бойовиків займаються виключно російські спецслужби.

Про це він сказав у інтерв'ю російському телеканалу.

"Захарченко (ватажок бойовиків "ДНР", – 24) – балабол. Те, що в Донецьку перебили або вигнали всіх людей, які вміли самостійно ухвалювати рішення і відповідати за свої слова – це факт. Ясна річ, що без політичної волі Москви ніхто нічого робити не буде", – зазначив він.

Також Гіркін вважає, що його теж можуть невдовзі ліквідувати.

"Через деякий час відсвяткуєте, напевно, і мою кончину. Я ще дивуюся, що так спокійно ходжу. Божою милістю поки ще живу, але наскільки її вистачить – я не знаю", – додав терорист.

Читайте також: "Гаряча десятка": найвідоміші мертві ватажки бойовиків

Нагадаємо, 8 лютого Ватажок угруповання "Сомалі" Михайло Толстих з позивним "Гіві" був підірваний в офісі на базі злочинного батальйону "Сомалі".

Теги: Україна Новини Росії Війна на Донбасі Вбивство "Гіві" ФСБ
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