Скотленд-Ярд вперше очолила жінка

56-річна Крессіда Дік очолила столичну правоохоронну службу Лондона.
Жінка, яка раніше була керівником Національної антитерористичної служби, очолила лондонську поліцію, повідомляє BBC.
Як зазначається, ДІк після 31 року служби в лондонській поліції перейшла на роботу в Міністерство закордонних справ Великобританії. ЇЇ призначення означає, що всі 3 вагомі посади в поліції Великобританії займають жінки.
Відомо, що заробітня плата новопризначеного голови поліції складе понад 250 тисяч фунтів на рік.
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