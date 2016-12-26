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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Слабодухі ушльопки, – кохана Лещенка прокоментувала реакцію на катастрофу Ту-154

08:35, сьогодні 1266075 Читать новость на русском
Анастасія Топольска
Анастасія Топольска / maincream.com

Кохана народного депутата Сергій Лещенка та відомий український діджей Анастасія Топольська висловила свою думку щодо реакції українців на падіння російського військового Ту-154 у Чорне море.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Я почитала, як українське суспільство відреагувало на авіакатастрофу Ту-154 в інтернеті та охриніла. Я навіть не знаю, як про це говорити, але мовчати просто неможливо. Коли ми стали такими жалюгідними легкодухими ушльопками, які так зло радіють авіакатастрофі та іншим нещастям росіян? Вибачте, виправдання типу "між нами війна", "а скільки вони нам бід принесли і наших убили", "так їм і треба – заслужили" не приймаються. Ви тільки подивіться на себе – як дрібні примітивні тварини: нуль емпатії, відсутність власної гідності, жодного розуміння, співчуття, навіть звичайної толерантності. Нам що, всім отрути замість крові залили? Зовсім вже дах поїхав,
– підкреслює мисткиня.

За її словами, "обурливо та сумно за всім цим трешем спостерігати".

До тих пір, поки я не стежила за новинами та політикою, я реально думала, що у нас круті люди. Хто вони – ті, хто бризкають слиною ненависті на просторі соціальних мереж? ЗБС у нас обличчя, офігіти у нас культура. І я це спостерігаю лише упродовж півроку, раніше просто не стежила, уявляю скільки гівна спливло без моєї уваги, а так глянь – ми всі в ньому по горло плаваємо, ще трішки та захлинемося. Нам би краще в нірку сховатися та не палитися... А краще Біблію почитати та добротою, мудрістю підживитися, взагалі б над собою попрацювати. Жахлива духовна убогість. Соромно і принизливо все це, друзі,
– обурюється кохана Лещенка.

Також діджжей додала, що не треба в коментарях порівнювати себе з тими, хто радий смерті наших хлопців, оскільки це низько.

І справа не лише в Боїнгу, а й у глоді та інших лихах. У цій війні люди забувають, що таке людина. Неможливо більше так воювати, якщо ти не на полі бою,
– підсумовує Топольська.

Читайте також: Катастрофа Ту-154. Соседи, заткнитесь! – Не заткнемся!

Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.

На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.

У зв’язку з трагедією 29 грудня оголошено загальнонаціональним днем жалоби.

Теги: Музика Україна Україна-Росія Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 українці Політика авіація Сергій Лещенко Інтернет
Джерело: 24 Канал
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