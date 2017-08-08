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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Слава Герою. Назвали ім'я бійця, який загинув від кулі снайпера під Мар'їнкою

16:42, сьогодні 1427 Читать новость на русском
Втрати на фронті: Володимир Зейлик
Втрати на фронті: Володимир Зейлик / 24 Канал

7 серпня від кулі снайпера неподалік Мар’їнки загинув 21-річний український військовий – Володимир Зейлик.

Як повідомили у прес-службі Пустомитівської РДА, український боєць Володимир Зейлик загинув під час виконання бойового завдання.

Володимир Зейлик народився у 1996 році у місті Пустомити (Львівська область). Боєць був призваний на військову службу за контрактом. Служив в окремому батальйоні спеціального призначення "Донбас-Україна" на посаді водія.

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Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Жертви Львів
Джерело: 24 Канал
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