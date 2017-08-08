Слава Герою. Назвали ім'я бійця, який загинув від кулі снайпера під Мар'їнкою

7 серпня від кулі снайпера неподалік Мар’їнки загинув 21-річний український військовий – Володимир Зейлик.

Як повідомили у прес-службі Пустомитівської РДА, український боєць Володимир Зейлик загинув під час виконання бойового завдання.

Володимир Зейлик народився у 1996 році у місті Пустомити (Львівська область). Боєць був призваний на військову службу за контрактом. Служив в окремому батальйоні спеціального призначення "Донбас-Україна" на посаді водія.

Читайте також: Начальник Генштабу назвав умову, за якої формат АТО змінять