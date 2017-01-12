  • укр
  • рус
18:49
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 17:00: Скандал у Туреччині. Що відомо про нового очільника Одещини
Випуск новин
18:03, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Слід визнати, що Путін намагається підірвати НАТО, – претендент на посаду керівника Пентагону

18:12, сьогодні 1725 Читать новость на русском
Джеймс Меттіс
Джеймс Меттіс / Getty Images

Джеймс Меттіс, який може очолити Пентагон за президентства Дональда Трмпа, відверто заявляє про намагання Росії знищити НАТО.

Про це він заявив під час слухання про затвердження його кандидатури у Сенаті США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Найголовніше сьогодні – визнати реальність, з якою ми маємо справу. І визнати, що Путін намагається підірвати Північноатлантичний альянс,
– заявив Джеймс Меттіс.

Генерал у відставці Джеймс Меттіс, який під час служби у армії отримав прізвиська "Mad Dog" та "Warrior Monk", висловив думку, що США слід "зробити інтегровані кроки – економічні, дипломатичні та військові, а також працювати з нашими союзниками, щоб забезпечити належний захист".

Говорячи в цілому про перспективи російсько-американських відносин, генерал підкреслив, що "історія не є прямою лінією", і у США є й позитивні моменти у співпраці з Росією, але вони доволі короткі.

До слова, російські ЗМІ вже побоюються міністра оборони США, якого вибрав Трамп

Теги: Політика США Пентагон НАТО Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як змінились ціни на продукти після Нового року: цікаві дані
сьогодні, 18:05 Як змінились ціни на продукти після Нового року: цікаві дані
1140
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
сьогодні, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
сьогодні, 18:00 "Дождь" не пройде, – реакція соцмереж на заборону телеканалу в Україні
1 784
Чому панікує
сьогодні, 17:07 Чому панікує "Нафтогаз України"?
Юрій Корольчук 1346
сьогодні, 15:01 "Обменный курс" от Савченко – это предательство "неподтвержденных" пленных
Max Kolezznikov 2 2043
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Оприлюднено свіжий рейтинг комфортності українських міст
23 листопада 2016 , 11:18
Життя на одну зарплату. Гонтарева показала "бідну" декларацію
 28 жовтня 2016 , 15:09 1
Виключення Савченко, помилка з датою голосування за безвіз, – головне за добу
16 грудня 2016 , 08:07
Україна-Норвегія: з чим поїхав і що привіз Порошенко з країни вікінгів
19 жовтня 2016 , 19:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук