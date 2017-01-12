Слід визнати, що Путін намагається підірвати НАТО, – претендент на посаду керівника Пентагону

Джеймс Меттіс, який може очолити Пентагон за президентства Дональда Трмпа, відверто заявляє про намагання Росії знищити НАТО.

Про це він заявив під час слухання про затвердження його кандидатури у Сенаті США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Найголовніше сьогодні – визнати реальність, з якою ми маємо справу. І визнати, що Путін намагається підірвати Північноатлантичний альянс,

– заявив Джеймс Меттіс.

Генерал у відставці Джеймс Меттіс, який під час служби у армії отримав прізвиська "Mad Dog" та "Warrior Monk", висловив думку, що США слід "зробити інтегровані кроки – економічні, дипломатичні та військові, а також працювати з нашими союзниками, щоб забезпечити належний захист".

Говорячи в цілому про перспективи російсько-американських відносин, генерал підкреслив, що "історія не є прямою лінією", і у США є й позитивні моменти у співпраці з Росією, але вони доволі короткі.

До слова, російські ЗМІ вже побоюються міністра оборони США, якого вибрав Трамп