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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Слід з’ясувати, чи Каплін висловлює офіційну позицію БПП щодо вибачень перед Трампом, – Бурбак

15:04, сьогодні 48 Читать новость на русском
Максим Бурбак
Максим Бурбак

Необхідно з’ясувати, чи є заява депутата від "Блоку Петра Порошенка", Сергія Капліна, щодо вибачень перед новообраним президентом США Дональдом Трампом відображенням офіційної позиції БПП.

аку заяву зробив керівник фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Максим Бурбак під час виступу з парламентської трибуни у вівторок, 17 січня.

Тут один депутат з простих людей з фракції БПП запропонував вибачитись перед Трампом за слова, що він перегляне позицію США щодо анексії Криму. Хочу запитати його, до речі, прикро, що він не присутній в залі – чи це є офіційна позиція фракції БПП,
– зазначив Бурбак.

"Чи, може, ми визнаємо, що Крим було анексовано справедливо, чи, може, ми визнаємо, що треба вибачитись перед Ле Пен і Путіним. Треба робити висновки, чи це є офіційною позицією", – зазначив керівник фракції "Народний фронт".

Від імені "Народного фронту" депутат закликав усіх, хто насправді вболіває за Україну, припинити вкидати у суспільство ідею здачі територій агресору.

В цій залі підтримки цим ідеям нема й не буде! Тим більше, що Росії не потрібні уламки територій, бо вона прагне отримати під контроль всю нашу країну, всю Європу,
– додав він.

"Колеги, маємо лише один вибір: ставати сильними. Зміцнювати нашу армію. Збудувати суверенний інформаційно-культурний простір, вільний від олігархічних маріонеток і путінських консерв. Мати незалежну економіку, проводити активну послідовну зовнішню політику. Посилювати антипутінський фронт і розширювати санкції проти Росії аж до повного припинення агресії, – чи до колапсу самого агресора", – наголосив Бурбак.

Теги: Політика Народний фронт
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