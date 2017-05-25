Слідчі НАБУ знайшли офшори депутата Дзензерського, – ЗМІ

Народний депутат України Денис Дзензерський володіє та здійснює оперативне управління компаніями на території України, а також офшорними компаніями на території республіки Кіпр.

Про це повідомляють "Коментарі". Ці факти, як випливає з матеріалів кримінального провадження №42017000000000035 стосовно депутата Дзензерського, встановлені Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Як зазначено у виписці з кримінального провадження за статтею КК 366-1, прокурори Національного антикорупційного бюро виявили і розслідують факт подачі Денисом Дзензерським у своїй депутатській декларації завідомо недостовірної інформації.

Долучені до матеріалів кримінального провадження документи, що підтверджують статус народного депутата України Дзензерського Дениса Вікторовича як учасника (засновника, акціонера) підприємств, зареєстрованих на території України та Республіки Кіпр,

– сказано в матеріалах слідства.

На думку слідчих антикорупційної прокуратури, Денис Дзензерський порушує законодавчу заборону на поєднання депутатської діяльності з бізнесом.

Раніше в ЗМІ повідомлялось, що слідчі прокурори Національного антикорупційного мали намір допитати заступника голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Дениса Дзензерського в рамках розслідування про приховування даних про майновий стан у декларації політика.

В матеріалах антикорупційного бюро також містяться факти про кримінальні злочини Дениса Дзензерського, пов'язаних з його бізнес-діяльністю за ст. 191 КК (привласнення або розтрата чужого майна), а також ст. 209 КК (незаконні фінансові операції, легалізація, відмивання коштів).

Раніше повідомлялось, що Комісія з фінансового нагляду Польщі підозрює українського депутата, члена фракції "Народний фронт", Дениса Дзензерського в шахрайстві і обмані інвесторів на Варшавській фондовій біржі (WSE).

Народний депутат України Денис Дзензерський займає посаду заступника глави комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності. У Раду Дзензерський пройшов під 24 номером партійного списку політичної партії "Народний Фронт", яку очолює екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

Разом з батьком – підприємцем з Дніпра Віктором Дзензерським – володіє холдингом "МНПК Веста", який є виробником і експортером автомобільних акумуляторних батарей. У 2011 році компанія Westa ISIC S. A. з головним офісом в Люксембурзі провела IPO на Варшавській фондовій біржі, в ході якого залучила від міжнародних інвесторів 46 млн доларів. Через систематичні грубі порушення правил Варшавської фондової біржі лістинг акцій компанії був зупинений. Ключові виробничі активи "МНПК Веста" зараз перебувають у процесі банкрутства.