Слідчі встановили причину авіакатастрофи літака з футболістами та вказали на сумний збіг обстави

Літак із командою "Шапекоенсе" на борту упав через нестачу палива. Це – офіційний висновок слідства, оприлюднений у Боготі.

Раніше такою ж була і головна версія слідчих. Тепер її підтвердили завдяки записам із чорних скриньок.

Ще більше вражає сумний збіг обставин: виявляється, пілоти просили авіадиспетчерів про екстрену посадку. Утім, їхній запит поставили в режим очікування, бо на той момент інший літак теж запросив екстрену посадку.

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Нагадаємо, вранці 29 листопада літак, який з бразильською командою "Шапекоенсе" летів на фінал Південноамериканського кубку проти колумбійського "Атлетіко Насьональ", розбився на пагорбі Ель Гордо в Східній Болівії.



На борту перебували 77 осіб. Наразі відомо про 71 загиблого. Державна авіаслужба Колумбії повідомляє про 6 уцілілих.