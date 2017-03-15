Слідство завершене. Ми чекаємо лише суду, – Холодницький про справу Онищенко

Справа Онищенко не стоїть на місці, а триває згідно з усіма правилами.

Про це в прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Сторона захисту мусить ознайомитись з усіма деталями. Стосовно 8 осіб, наприклад, буде заочне засідання. Процес триває, слідство завершило свою роботу. Ми чекаємо лише суду. За цією справою проходять 13 людей. Один з фігурантів справи, пан Постний, знаходиться під арештом до 1 квітня. Важливо, що ми показали нормальний процес: без шоу, без відводів, без затягувань і всіх інших цирків, як в нас зазвичай і буває,

– розповів Холодницький.

Нагадаємо, Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



Відстороненого головного фіскала арештували на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.



Також, по факту ймовірного "зливу" у справі Насірова буде відбуватись перевірка в рамках слідства.