Смерть Бережної прокоментували бойовики "ДНР"

Окупанти Донецька схвильовані загибеллю екс-депутата "Партії регіонів" Ірини Бережної в автокатастрофі у Хорватії.

5 серпня екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у ДТП у Хорватії. У лікарню хорватського міста Задар за донькою Ірини Бережної прибув її батько, про особу якого нічого невідомо.

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"Красива і розумна молода жінка. Її присутність на екранах тішила око, але коли вона починала говорити, враження нітрохи не змінювалося. Це була жінка і політик, яка дуже потрібна була б новій країні, яка рано чи пізно виникне на руїнах колишньої України", – написав так званий "радник ватажка" "ДНР" по іміджу Олександр Козаків у своєму Facebook.

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