20:33
6 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Масові лісові пожежі. Вшанування жертв Хіросіми
Випуск новин
20:11, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Смерть Бережної: журналіст вказав на суперечливий момент щодо доньки політика, яка вижила

17:29, сьогодні 13535 Читать новость на русском
Ірина Бережна разом з донькою Даніеллою
Ірина Бережна разом з донькою Даніеллою / motion.tochka.net

Нічиїм смертям радіти не варто – навіть, якщо загинула така опальна особистість як екс-"регіоналка" Ірина Бережна, однак щодо її доньки Даніели, якій вдалося вижити, все ж залишають питання.

Про це у своєму блозі пише відомий журналіст Володимир Миленко.

"Вже довелося побачити в коментах, що "цій гадині так і треба, а от дочку шкода, без мами залишилася" бла-бла-бла. То я от що подумав. Україна вже 26 років існує як незалежна посткомуністична, капіталістична держава. За цей час виросло вже не одне покоління людей. Тобто у тих, хто на старті незалежності був, ну, 35-45-річним і мав малих дітей – ці діти сформувалися, виросли та самі стали активними членами суспільства", – підкреслює він.

Читайте також: ЗМІ повідомили про таємничого чоловіка, що забрав доньку загиблої Бережної

Відтак, журналіст задається питанням, чи було багато випадків, "коли у всяких мразєй і падлюк (якою, на думку великої проукраїнської частини суспільства, безперечно була Бережна) виростали нормальні, порядні діти?

Як приклад, Миленко наводить комерційного директора "Нафтогазу" та "героя Стокгольму" Юрія Вітренка, який є сином опальної Наталії Вітренко, Олександра Шуфрича, який є віце-президентом ФК "Говерла" та у цій ролі дав не одне інтерв’ю щодо проблемного ужгородського клубу, Олександра та Віктора Януковичів.

Однак, на його думку Вітренко є слабким аргументом, оскільки з 15 років мати до його виховання не мала жодного стосунку.

Це я не до того, що треба зараз жаліти, що і дитина не загинула. Взагалі нічиїм смертям – крім вищезгаданих категорій ху**ів і хуй**т – радіти не варто. Але. Можливо, і дитину жаліти теж не має особливого сенсу? Бо хто б із неї виріс з такою мамою? І хто із неї виросте з такою бабусею? Так, до певної міри я відмовляю їй у шансі на порядне життя. Але, не на порожньому місці, правда? Я не буду стверджувати, що моя позиція є однозначно правильною. Ба більше, я не знаю, чи є тут взагалі правильна позиція,
– наголошує представник ЗМІ.

Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.

Згодом стали відомими і подробиці трагедії – зокрема, в українському МЗС переконують, що авто з політиком злетіло з срепантину, натомість хорватські ЗМІ повідомляють про зіткнення автівки з ліхтарним стовпом на трасі.

Свідки своєю чергою стверджують, що водій, який віз політика, заснув, відтак сталася ДТП.

Теги: Новини України Новини політики Партія регіонів Загинула Ірина Бережна Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
сьогодні, 20:01 Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
256
Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
сьогодні, 18:59 Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
Дід Панас 3776
Ирина Бережная – не все так однозначно с бывшей регионалкой
сьогодні, 16:01 Ирина Бережная – не все так однозначно с бывшей регионалкой
Блог Соцмережі 10513
Помер на сцені лідер Ivan Blues & Friends Іван Денисенко: що відомо про митця
сьогодні, 14:01 Помер на сцені лідер Ivan Blues & Friends Іван Денисенко: що відомо про митця
Андрій Шляхтін 5014
За что русский человек ненавидит Запад?
сьогодні, 12:01 За что русский человек ненавидит Запад?
Павло Шехтман 3742
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
В Україні покращилися споживчі настрої
 18 червня , 17:25
Після масштабної кібератаки НАТО обіцяє Україні допомогу
 28 червня , 13:41
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
Обстріляна Авдіївка досі залишається без світла
 31 березня , 08:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук