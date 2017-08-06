Смерть Бережної: журналіст вказав на суперечливий момент щодо доньки політика, яка вижила

Нічиїм смертям радіти не варто – навіть, якщо загинула така опальна особистість як екс-"регіоналка" Ірина Бережна, однак щодо її доньки Даніели, якій вдалося вижити, все ж залишають питання.

Про це у своєму блозі пише відомий журналіст Володимир Миленко.

"Вже довелося побачити в коментах, що "цій гадині так і треба, а от дочку шкода, без мами залишилася" бла-бла-бла. То я от що подумав. Україна вже 26 років існує як незалежна посткомуністична, капіталістична держава. За цей час виросло вже не одне покоління людей. Тобто у тих, хто на старті незалежності був, ну, 35-45-річним і мав малих дітей – ці діти сформувалися, виросли та самі стали активними членами суспільства", – підкреслює він.

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Відтак, журналіст задається питанням, чи було багато випадків, "коли у всяких мразєй і падлюк (якою, на думку великої проукраїнської частини суспільства, безперечно була Бережна) виростали нормальні, порядні діти?

Як приклад, Миленко наводить комерційного директора "Нафтогазу" та "героя Стокгольму" Юрія Вітренка, який є сином опальної Наталії Вітренко, Олександра Шуфрича, який є віце-президентом ФК "Говерла" та у цій ролі дав не одне інтерв’ю щодо проблемного ужгородського клубу, Олександра та Віктора Януковичів.

Однак, на його думку Вітренко є слабким аргументом, оскільки з 15 років мати до його виховання не мала жодного стосунку.

Це я не до того, що треба зараз жаліти, що і дитина не загинула. Взагалі нічиїм смертям – крім вищезгаданих категорій ху**ів і хуй**т – радіти не варто. Але. Можливо, і дитину жаліти теж не має особливого сенсу? Бо хто б із неї виріс з такою мамою? І хто із неї виросте з такою бабусею? Так, до певної міри я відмовляю їй у шансі на порядне життя. Але, не на порожньому місці, правда? Я не буду стверджувати, що моя позиція є однозначно правильною. Ба більше, я не знаю, чи є тут взагалі правильна позиція,

– наголошує представник ЗМІ.

Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.



Згодом стали відомими і подробиці трагедії – зокрема, в українському МЗС переконують, що авто з політиком злетіло з срепантину, натомість хорватські ЗМІ повідомляють про зіткнення автівки з ліхтарним стовпом на трасі.



Свідки своєю чергою стверджують, що водій, який віз політика, заснув, відтак сталася ДТП.