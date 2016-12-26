Смерть Джорджа Майкла: менеджер оприлюднив ймовірну причину

Коли виявили тіло відомого музиканта Джорджа Майкла, він "мирно лежав у ліжку".

Про це повідомив у коментарі Billboard менеджер музиканта Майкл Ліппман, який з ним співпрацював упродовж тривалого часу.

"Я спустошений. Мені повідомили про смерть Джорджа Майкла різдвяного ранку. Коли виявили його тіло, він мирно лежав у ліжку. Наразі не можу сказати про точний час смерті, але зазначу, що про насильницьку смерть не може й бути мови", – розповів він.

Також менеджер додав, що для нього стала несподіванкою звістка про смерть співака через серцеву недостатність.

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Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що Джорджа Майкла знайшли мертвим у нього вдома. Згодом факт смерті співака підтвердила поліція.



Додамо, що в 2011 році музикант переніс важку форму пневмонії.