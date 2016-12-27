Смерть Джорджа Майкла: все, що потрібно знати про життя співака

Відомий співак Джордж Майкла був непересічною особистістю. Пропонуємо Вам найважливіші та найцікавіші факти з його життя.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє BBC.

– Справжнє ім'я музиканта – Георгіос Кіріакос Панайоту.

– У 1981 році розпочав кар’єру у гурті Wham! разом зі шкільним другом Ендрю Ріджлі.

– Wham! – перша поп-група з Заходу, що відвідала Китай, а одну з їхніх пісень заборонили в США.

– Мої батьки говорили мені, що я не маю хисту до співів. Однак, коли батьки закидають, що якась справа є не твоєю – це одна з найголовніших причин боротися за неї,

– зазначив Джордж Майкл у 2013 році.

– У 1987 році він розпочав сольну кар’єру та випустив альбом Faith.

– За всі роки було продано понад 10 мільйонів платівок співака по всьому світу, включно з роботами гурту Wham!

– У 1998 році Джордж Майкл зробив гучну заяву, що він – гей. Відзначимо, що перед цим митець упродовж тривалого часу спростовував чутки про свою нетрадиційну орієнтацію.

– Перед смертю він працював над новим альбомом. Робота над платівкою розпочалася понад 10 років тому.

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Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що Джорджа Майкла знайшли мертвим у нього вдома. Згодом факт смерті співака підтвердила поліція.



За словами менеджера музиканта Майкла Ліппмана, коли виявили тіло Майкла, він "мирно лежав у ліжку".



Додамо, що в 2011 році музикант переніс важку форму пневмонії.