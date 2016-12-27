  • укр
  • рус
05:18
27 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі
Вєсті Кремля
22:26, 26 грудня
Вєсті.UA. Карма Януковича і його розкішна дача. Мажорний корпоратив податківців
Вєсті.UA
19:51, 26 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 23:00: Зіткнення українській військових з бойовиками поблизу Широкиного
Випуск новин
23:46, 26 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Смерть Джорджа Майкла: все, що потрібно знати про життя співака
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смерть Джорджа Майкла: все, що потрібно знати про життя співака

03:06, сьогодні 258 Читать новость на русском
Смерть Джорджа Майкла шокувала багатьох
Смерть Джорджа Майкла шокувала багатьох / Getty Images

Відомий співак Джордж Майкла був непересічною особистістю. Пропонуємо Вам найважливіші та найцікавіші факти з його життя.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє BBC.

– Справжнє ім'я музиканта – Георгіос Кіріакос Панайоту.

– У 1981 році розпочав кар’єру у гурті Wham! разом зі шкільним другом Ендрю Ріджлі.

Wham! – перша поп-група з Заходу, що відвідала Китай, а одну з їхніх пісень заборонили в США.

– Мої батьки говорили мені, що я не маю хисту до співів. Однак, коли батьки закидають, що якась справа є не твоєю – це одна з найголовніших причин боротися за неї,
– зазначив Джордж Майкл у 2013 році.

– У 1987 році він розпочав сольну кар’єру та випустив альбом Faith.

– За всі роки було продано понад 10 мільйонів платівок співака по всьому світу, включно з роботами гурту Wham!

– У 1998 році Джордж Майкл зробив гучну заяву, що він – гей. Відзначимо, що перед цим митець упродовж тривалого часу спростовував чутки про свою нетрадиційну орієнтацію.

– Перед смертю він працював над новим альбомом. Робота над платівкою розпочалася понад 10 років тому.

Читайте також: Таким його пам'ятатимуть. 5 культових хітів Джорджа Майкла

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що Джорджа Майкла знайшли мертвим у нього вдома. Згодом факт смерті співака підтвердила поліція.

За словами менеджера музиканта Майкла Ліппмана, коли виявили тіло Майкла, він "мирно лежав у ліжку".

Додамо, що в 2011 році музикант переніс важку форму пневмонії.

Теги: Культура LifeStyle Музика ЛГБТ Китай США
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Боксерська перемога 2016: як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом
26 грудня, 23:39 Боксерська перемога 2016: як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом
Ігор Саджениця 3120
Больше нет никакой Российской Федерации, есть только паханат, возглавляемый Путиным и его ОПГ
26 грудня, 22:34 Больше нет никакой Российской Федерации, есть только паханат, возглавляемый Путиным и его ОПГ
Slava Rabinovich 2937
Блокада окупованих територій, смерть Джорджа Майкла, – важливе за добу
26 грудня, 22:16 Блокада окупованих територій, смерть Джорджа Майкла, – важливе за добу
809
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук