Смерть Любомира Гузара: у Львові оголошено день жалоби

1 червня у зв'язку зі смертю Блаженнійшого Любомира Гузара у Львові оголошено днем жалоби.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
"Львів сумує з приводу смерті Блаженнійшого Любомира Гузара. Відповідно до розпорядження міського голови Львова 1 червня у місті оголошено днем жалоби", – зазначили у міськраді.
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Також підкреслюється, що цього дня у місті вивісять державний прапор України з траурними стрічками та приспустять державний прапор на усіх адміністративних будівлях.
Також керівництво Львова рекомендує обмежити проведення розважальних заходів.
Додамо, що з 2008 року Любомир Гузар був Почесним громадянином Львова.
Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар.
До слова, в його резиденції, що у Княжичах під Києвом вже відбуваються приготування до похорону Блаженнійшого.