Смерть Любомира Гузара: у Львові оголошено день жалоби

1 червня у зв'язку зі смертю Блаженнійшого Любомира Гузара у Львові оголошено днем жалоби.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Львів сумує з приводу смерті Блаженнійшого Любомира Гузара. Відповідно до розпорядження міського голови Львова 1 червня у місті оголошено днем жалоби", – зазначили у міськраді.

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Також підкреслюється, що цього дня у місті вивісять державний прапор України з траурними стрічками та приспустять державний прапор на усіх адміністративних будівлях.

Також керівництво Львова рекомендує обмежити проведення розважальних заходів.

Додамо, що з 2008 року Любомир Гузар був Почесним громадянином Львова.

Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар.



До слова, в його резиденції, що у Княжичах під Києвом вже відбуваються приготування до похорону Блаженнійшого.