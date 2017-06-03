Смерть під колесами трамвая у Києві: журналісти з'ясували нові дані

Під колесами трамвая 3 червня у Києві помер не чоловік, як раніше зазначали ЗМІ, а жінка.

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

ЗМІ зазначає, що жінці було приблизно 40 – 45 років.

Нагадаємо, 3 червня ЗМІ повідомили про те, що у Києві на вулиці Закревського чоловік, якому було близько 30 років, загинув під колесами трамвая.