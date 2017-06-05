15:48
5 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Тріумф українських кікбоксерів. Моторошне ДТП на Одещині
Випуск новин
22:34, 4 червня
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смерть вокаліста Soundgarden: опубліковані дані експертизи

14:21, сьогодні 894 Читать новость на русском
Кріс Корнелл помер у віці 52 років
Кріс Корнелл помер у віці 52 років / Фото з відкритих джерел

Вокаліст і лідер відомої американської групи Soundgarden Кріс Корнелл перед смертю прийняв сім різних ліків, однак вони не сприяли його смерті.

Згідно з даними токсикологічної експертизи, Корнелл перед смертю приймав барбітурати, каффеін і лоразепам (атіван), також фахівці знайшли у тілі налоксон і деконгестантам.

Раніше медики заявили, що музикант помер через повішання.

Читайте також: Помер Роберт Майлз: все, що потрібно знати про геніального музиканта

Кріс Корнелл помер 18 травня в США у віці 52 років. Його знайшли без свідомості на підлозі ванної кімнати в одному з готелів Детройта.

Експерти повідомили про те, що причиною смерті Корнелла стало самогубство.

Теги: LifeStyle Музика Втрати
Джерело: Daily Mail
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
сьогодні, 14:30 Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
Юліана Вінтюк 23567
Призов офіцерів запасу: навіщо він потрібен і до чого призведе
сьогодні, 12:30 Призов офіцерів запасу: навіщо він потрібен і до чого призведе
Блог Медіа 3330
Теракт у Лондоні, замах на АТОвців і Анна розбрату: головне за тиждень
сьогодні, 12:02 Теракт у Лондоні, замах на АТОвців і Анна розбрату: головне за тиждень
Наталія Косякова 904
Будни
сьогодні, 08:17 Будни "ЛНР": мысль о том, что все российское лучшее – миф
Ольга Черненко 8526
Саудовская Аравия может стать разменной монетой в
4 червня, 22:00 Саудовская Аравия может стать разменной монетой в "большой игре" Путина
Олексій Нікольський 5374
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук