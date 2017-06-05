Смерть вокаліста Soundgarden: опубліковані дані експертизи

Вокаліст і лідер відомої американської групи Soundgarden Кріс Корнелл перед смертю прийняв сім різних ліків, однак вони не сприяли його смерті.

Згідно з даними токсикологічної експертизи, Корнелл перед смертю приймав барбітурати, каффеін і лоразепам (атіван), також фахівці знайшли у тілі налоксон і деконгестантам.

Раніше медики заявили, що музикант помер через повішання.

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Кріс Корнелл помер 18 травня в США у віці 52 років. Його знайшли без свідомості на підлозі ванної кімнати в одному з готелів Детройта.

Експерти повідомили про те, що причиною смерті Корнелла стало самогубство.