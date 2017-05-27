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Смерть Збігнєва Бжезінськи: що відомий політолог думав про Україну

21:13, сьогодні 413 Читать новость на русском
Збігнєв Бжезінськи багато говорив про Україну
Збігнєв Бжезінськи багато говорив про Україну / Getty Images

17 травня на 90 році пішов із життя відомий американський політолог і колишній радник президента Джиммі Картера – Збігнєв Бжезінськи.

Зауважимо, що фахівець відстоював антирадянську позицію і брав участь у консультаціях і переговорах щодо залучення колишніх республік СРСР в НАТО.

Значну увагу він приділяв і Україні. Зокрема, вважав декомунізацію України найважливішим досягненням для її ідеологічного суверенітету.

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Пропонуємо Вам підбірку найцікавіших і найактуальніших йог цитат і висловлювань про Україну.

– Якщо Україна зможе не розвалитися зсередини найближчим часом, вождь у Росії буде змушеним шукати інші підходи. Дуже сподіваюся, що він є досить розумним, щоб діяти відповідно до ситуації – краще пізно, ніж ніколи.

– Україна має отримати свободу обирати свою політичну ідентичність, політичну філософію та втілювати їх через тісніші зв'язки із Європою. Але водночас, Росії треба надати серйозні гарантії, що Україна не буде членом НАТО. Я все ще думаю, що це і є формула вирішення кризи.

– Якщо Москва поверне собі контроль над Україною з її майже 50-мільйонним населенням і великими ресурсами, а також виходом до Чорного моря, то Росія автоматично знову отримає кошти перетворитися на потужну імперську державу, що розкинулося в Європі та в Азії.

– Якби не було санкцій, то Росія, на жаль, мала б розв'язані руки для того, щоб ліквідувати незалежність України.

– Якщо війна в Україні буде легким військовим успіхом для Росії, її звитягою, то варто розраховувати на щось подібне і в країнах Балтії. Це перш за все. Далі гарячими точками можуть стати Молдова, Грузія, Азербайджан.

Незалежність України кинула виклик домаганням Росії на божественне призначення бути прапороносцем всієї панслов'янської спільноти. Незалежність України також позбавила Росію її домінуючого положення на Чорному морі, де Одеса служила життєво важливим портом для торгівлі з країнами Середземномор'я і всього світу в цілому.

– Я не думаю, що Путін хоче захопити Україну повністю, це надто небезпечно і непередбачувано. Але це постійне посилення ескалації також не можна ігнорувати. Економічні санкції в довгій перспективі провокують занепокоєння в суспільстві.

– Формально Україна незалежна держава з 1991 року. Однак справжню незалежність вона отримує сьогодні (під час подій Євромайдану – «24»), завдяки людям на барикадах.

Кращі відносини України з Росією, уникнення конфронтації з Росією можуть мати парадоксальний наслідок – відбудеться не лише консолідація незалежності України, але й поліпшаться українські відносини з Заходом, і це, своєю чергою, спонукає такі самі процеси в Росії".

– Щоб схилити українців до офіційного союзу з економічно більш стійкою Росією, знадобиться сила і як мінімум спровокована в Україні економічна криза. Молоде покоління українців, як російсько-, так і україномовних, поступово переймається все глибшими патріотичними почуттями, незалежна Україна стає частиною їхньої свідомості та світогляду. Тому час може грати проти добровільного об'єднання Києва з Москвою, але нетерпляче підштовхування в цю сторону з боку Росії, як і байдужість Заходу призведуть до потенційної появи бочки з порохом біля самого кордону Євросоюзу.

– Було б доцільно надати Україні оборонну зброю для захисту великих міст, наприклад, протитанкове озброєння або міномети, тому що ми повинні були підвищити ціну російського насильства. Захопити місто, населення якого налаштоване на оборону, вимагає надзвичайно великих витрат.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Втрати США Україна Політика Новини Росії Україна – Росія Публікації
Джерело: 24 Канал
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