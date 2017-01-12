Смертельна аварія на Волині: рейсовий автобус врізався в електроопору

У селі Седлище, що на Волині, рейсовий автобус врізався в електроопору.
Про це повідомили у поліції Волинської області.
59-річний водій автобуса загинув на місці, четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження.
ДТП трапилася 11 січня близько 21 години. Поліція підозрює, що водій, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою, після чого автобус з’їхав у кювет.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.
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