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Смертельна аварія на Волині: рейсовий автобус врізався в електроопору

16:55, сьогодні 1284 Читать новость на русском
ДТП
ДТП / Поліція

У селі Седлище, що на Волині, рейсовий автобус врізався в електроопору.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

59-річний водій автобуса загинув на місці, четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження.

ДТП трапилася 11 січня близько 21 години. Поліція підозрює, що водій, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою, після чого автобус з’їхав у кювет.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

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Теги: Україна Аварії та ДТП
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